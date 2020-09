Partijen maken zich zorgen over toekomst van 77 Zeeuwse molens

Goes krijgt dit jaar toch een kermis; terrein Zeelandhal­len goedge­keurd door Veilig­heids­re­gio

15:17 GOES - Er komt dit jaar toch nog een kermis in Goes. Van 25 september tot en met 8 oktober staat die op het terrein van de Zeelandhallen. De burgemeester van Goes geeft de vergunning en ook de Veiligheidsregio heeft de kermis goedgekeurd.