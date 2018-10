Parlement van jonge praters en doeners bezoekt Zeeland

Flamboyan­te Zeeuwse jaagt voor RTL Boulevard op koninklijk nieuws

21:35 Annemarie de Kunder (28) uit Waarde was even landelijk nieuws toen ze eind 2011 Mark Rutte ten huwelijk vroeg tijdens het tv-programma College Tour. De premier maakte zich er destijds met een typisch Ruttiaanse kwinkslag van af, maar De Kunder speelde zich letterlijk in de kijker. Na Blauw Bloed is zij sinds een jaar actief als (royalty)verslaggeefster bij RTL Boulevard. ,,Overdreven is volgens mij een Zeeuws woord."