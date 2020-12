Parkeren in Veere: nóg duurder dan in Ottawa en Sydney

video Mysterieu­ze Kloetingse piep is er nog steeds: ‘Meld het meteen als je 'm hoort!’

16:14 KLOETINGE - Zou het ooit opgehelderd worden? Nog steeds tasten bewoners in het duister over de mysterieuze piep die zo nu en dan te horen is in de Kloetingse wijken Riethoek en Oostmolenpark. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) geeft niet op en probeert de bron opnieuw te achterhalen.