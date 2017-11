Parkeren bij het ziekenhuis is in Zeeland het goedkoopst

Dat blijkt uit een onderzoek van besparingswebsite kortingscode.nl naar aanleiding van kamervragen over hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen. Bij de beide Admiraal De Ruyter Ziekenhuizen in Goes en Vlissingen geldt een tarief van een euro per uur, bij ZorgSaam in Terneuzen kan de auto nog gratis worden weggezet. Twee euro gedeeld door drie ziekenhuizen levert een afgerond gemiddelde van 0,67 eurocent per uur op. Overigens is bij het ADRZ het eerste halfuur gratis.