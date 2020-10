Paraglider overleden bij ongeval in duinen Zoutelande

Gezocht: artiesten en trainers voor jeudgcir­cus Reinardi

7 oktober HULST - Jeugdcircus Reinardi uit Hulst is de laatste der Mohicanen; het enige echte jeugdcircus in de provincie bestaat ruim 54 jaar. Willen ze nog net zo lang vooruit, dan is er dringend behoefte aan trainers om de jonge circusartiesten de kneepjes van het vak te leren. Circustrainers vinden is echter net zo lastig als een trapezeact.