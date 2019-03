Pannenkoeken met ui, paprika, champignons, prei, ham én kaas: het lijken wel pizza's!

Reacties op drugs­vondst bij fruitbe­drijf Kapelle: ‘Het zijn mensen die zwichten voor geld’

7:30 KAPELLE - De Nederlandse Fruittelers Organisatie is geschrokken van de drugsinval bij een fruitbedrijf in Kapelle maandag. Bij het bedrijf werden veertien mensen opgepakt voor grootschalige drugshandel. Een vrachtwagen met 1500 kilo cocaïne, bestemd voor het fruitbedrijf, werd in Antwerpen onderschept.