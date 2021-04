Pandemie of niet: Zeeuwse werknemers vieren als vanouds vakantie in de zomer

Meer goederen­over­slag in havens North Sea Port

22 april TERNEUZEN - De aan- en afvoer van goederen in de havens van North Sea Port neemt ondanks de coronacrisis en de brexit weer toe. In het eerste kwartaal van 2021 is in de zeevaart 16,6 miljoen ton goederen overgeslagen. Dat is evenveel als in de eerste drie maanden van 2020.