'Panda van de Noordzee' keert terug in de Schelde

Steurtjes kun je gewoon bij de vijverwinkel kopen. Maar dat is dan niet de Europese Atlantische steur, de grootste inheemse vis van de Noordzee en alle grote rivieren van West-Europa. Maar liefst drie meter lang en driehonderd kilo zwaar kan de trekvis worden. Rond 1950 al verdween de steur door vervuiling en overbevissing.

De geboorteplaats van de steuren ligt 800 kilometer stroomopwaarts de Rijn op, in Duitsland. In hun jeugd gaan de vissen in omgekeerde richting naar de zoet-zoute delta en zo de Noordzee in. De Rijn is inmiddels weer zo schoon geworden dat de steur in principe zou kunnen terugkeren. Dat dat niet spontaan zou gebeuren, was echter wel duidelijk. Daarvoor was de populatie al te klein geworden.

Zendertjes

Een kweekprogramma met de laatste Europese steuren, in de Franse rivier de Gironde, leverde jonge steurtjes op voor een reddingsplan. ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuurfonds en Sportvisserij Nederland werken vanuit het Droomfondsproject Haringvliet aan de terugkeer van de steur in Nederland. Projectleider van het steuronderzoek Niels Brevé van Sportvisserij Nederland: ,,In 2012 hebben we vijftig steuren met zendertjes uitgezet in de Rijn, in 2015 nog eens. De eerste vraag was: is de Rijn nu schoon genoeg voor de steur? En kunnen ze dan de Noordzee bereiken? Dat blijkt zo te zijn. In 2017 hebben beroepsvissers zes steuren van iets meer dan een meter gevangen."

Komen ze uiteindelijk weer in het Schelde-estuarium terug? Brevé hoopt van wel. ,,Ook in de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde is er een gevangen, en direct teruggezet uiteraard. Nu de Haringvlietdam open gaat, kunnen vissen weer tussen rivier en zee trekken. De vooruitzichten zijn goed om de steur terug te brengen."

Zeearend

De mogelijke terugkeer van de steur - uiterst gevoelig voor vervuiling - is een gunstig teken voor de vijftien andere inheemse trekvissen. Kan de steur overleven, dan zijn de rivieren ook weer een gezonde leefomgeving voor de andere trekvissen. Goed nieuws voor de zeebaars, fint, zalm, zeeprik, haring, paling (en glasaal), bot, spiering, sprot, rivierprik, zeeforel, dunlipharder, houting, elft, en het driedoornig stekelbaarsje. En dus ook voor viseters als de zeearend en de zeehond.