Pakket maatregelen voor soepeler spits bij Dow

Abdijbier­fes­ti­val Middelburg schenkt nieuw Oostkerk­bier

10:58 MIDDELBURG - Het Eerste Zeeuwse Bierlied klinkt dezer dagen elk uur vanaf de Lange Jan over Middelburg. Het is de muzikale aankondiging van het vijfde Abdijbierfestival dat vrijdag en zaterdag plaatsvindt, in de Abdij van Middelburg.