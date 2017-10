'Pak spuuglelijke bebouwing aan kust aan'

DEN HAAG - Het Kustpact, een set afspraken over waar aan de kust mag worden gebouwd, voorkomt niet er spuuglelijke gebouwen komen. 'In het slechtste geval bepalen een wethouder en een initiatiefnemer in een skybox wat 'mooi' is'. Dat bedreigt de Nederlandse kust pas écht. Daarom moet er een team van experts komen om bouwplannen te beoordelen.

Daarvoor pleitte directeur Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit donderdagochtend in de Tweede Kamer. Die hield een hoorzitting over het Kustpact, mede naar aanleiding van de protesten tegen plannen zoals Brouwerseiland in het Grevelingenmeer.

Ten Cate is verbaasd over wat er in die set afspraken staat. ,,Je ziet nu vooral lelijke verrommeling aan de kust. Je ziet in eerste instantie niet een te veel, maar een te lelijk. Het Kustpact staat vol met woorden over kwaliteit, maar wat ontbreekt is de garantie dat het beter wordt.''

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren haakte daarop in, zei dat het bij Brouwerseiland niet is gelopen zoals zou moeten en vroeg zich af hoe dat beter kan.

Alle belanghebbenden betrekken

Ten Cate analyseerde dat nu nog het lokaal bestuur (de gemeente Schouwen-Duiveland als het gaat om Brouwerseiland) de voorwaarden van het bouwplan bepaalt. Nadat het Rijk een vergunning heeft gegeven om op de waterkering te bouwen, bemoeit het zich niet meer met hoe het eruit gaat zien. Daar verandert het Kustpact volgens hem niets aan.

Hoe het wel moet? ,,Betrek allereerst alle belanghebbenden bij een project, ook degene die zich niet via een actiegroep hard uitspreken. Zo breng je alle belangen in beeld en kom je tot een kwalitatief goed ontwerp.''

Om te voorkomen dat er aan de kust een ratjetoe van lelijke gebouwen komt, moet er volgens Ten Cate een team van experts komen, met daarin de rijksbouwmeester, provinciale bouwmeesters en lokaal adviseurs.

Grotere plannen

Jitske van Popering, tegenstander van Brouwerseiland, ondersteunde dat pleidooi zonder te vervallen in een tirade tegen het bouwplan in het Grevelingenmeer. ,,In 2012 hebben we tijdens de gemeente erop gewezen dat op de plek waar Brouwerseiland moet komen surfers en dagrecreanten zitten. De gemeente Schouwen-Duiveland stelde ons toen gerust: deze plek wordt niet aangetast. Goedgelovig als we zijn, zijn we daarvan uitgegaan. Vervolgens zijn de plannen alleen maar groter geworden, hebben we in 2015 letterlijk op de stoep van het gemeentehuis gestaan om inspraak te eisen. We zijn aan tafel gekomen, maar wat gebeurt er dan? Er mag niet meer gesproken worden over de hoogte van de gebouwen, niet meer over de aantal, het oppervlak, de openbare toegankelijkheid en niet meer over de oevers. Daar sta je dan.''

Net als Ten Cate gaf ook Van Popering de Kamer mee dat het Rijk meer bovenop bouwprojecten moet gaan zitten. ,,Stel vooraf duidelijke eisen en hou je aan de voorwaarden. Brouwerseiland is begonnen als een volledig eco-neutrale jachthaven met enkel drijvende woningen. Nu gaat het om een villapark met privé-aanlegsteigers. Niets eco-neutraal en met bebouwing die veel hoger is dan de Brouwersdam zelf. Alle voorwaarden zijn losgelaten. Daar zit voor mij de crux.''