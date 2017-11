'Pak bedreigingen door psychiatrische patiënten harder aan'

GOES - Justitie moet het bedreigen van medewerkers van psychiatrische instellingen harder aanpakken. Dat kan door in het hele land zittingen te houden op de instellingen zelf.

Dat zegt Gerco Blok, lid van de Raad van Bestuur van Emergis. Hij reageert desgevraagd op een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daaruit blijkt dat hulpverleners in de psychiatrie vaak geen aangifte doen van geweld, waardoor dit vaak onbestraft blijft. Angst voor represailles is een belangrijke reden. Ook is er een verschil tussen je bedreigd voelen en wat juridisch gezien wordt als een strafbaar feit.

Blok is zelf een aantal keer bedreigd door cliënten. ,,Een keer zijn mijn gezin en ik dusdanig bedreigd, dat het ging om een strafbaar feit en justitie dat heeft opgepakt. Maar in een ander geval was de impact op mijn gezin en mij veel groter, maar kon justitie er niets mee. Toen volgde een cliënt ons tot aan huis, maar dat was geen strafbaar feit.''

De afgelopen jaren heeft Emergis vier tot vijf keer per maand aangifte gedaan van bedreigingen. Toch voelen medewerkers zich vaak machteloos. ,,Zelfs als zaken voorkomen, komt het voor dat de officier van justitie of de rechter zegt dat iemand niet voor niets is opgenomen en dus een lage straf krijgt.''

De impact op medewerkers is groot. ,,Want de volgende dag hebben ze weer met dezelfde cliënten te maken. In het normale leven kun je een blokje omlopen.''

Proef

Emergis heeft van 2012 tot 2015 een proef gedaan waarbij een officier van justitie drie tot vier keer per jaar zitting had op het terrein van Emergis. ,,Dan werden een aantal van die zaken gebundeld en afgehandeld. Daders kregen vaak een taakstraf of formele waarschuwing. Medewerkers kregen het gevoel dat ze werden gehoord. En de daders gedroegen zich erna rustiger.''