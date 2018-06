Paintballvereniging Zeeland is vernielingen beu

GOES - Paintballvereniging Zeeland is voor de zoveelste keer gedupeerd door vandalen. De speellocatie in het Poelbos bij Goes is afgelopen weekeinde opnieuw vernield.

Dit keer is echter op een grovere manier huisgehouden dan vorige keren. ,,Hier hebben we met een mannetje of negen wel anderhalve dag werk aan om het weer te fatsoeneren", zegt voorzitter Robert van der Velden van de vereniging. Diverse houten 'bunkers' zijn omver gegooid en een dak van het hoofdgebouw is er afgesloopt. Een brug over een greppel moest het eveneens ontgelden. Verder zijn netten losgenipt die Van der Velden vanwege het broedseizoen omhoog bindt. Tijdens die periode wordt niet gespeeld. ,,Een vorige keer is dat ook gebeurd, toen is een reebok er met zijn gewei in komen vast te zitten."

Afgelopen winter had de vereniging ook al veel werk om door vandalen aangerichte schade te herstellen. ,,Toen was heel veel hout in de sloot gegooid, dat heb ik er allemaal moeten uithalen. Zware haspels lagen in de greppel."

Afgelopen weekend waren ook zware pallets verplaatst. ,,Die til je niet zomaar op", zegt Van der Velden. Hij vermoedt dat opgeschoten jeugd achter de vernielingen zit en niet zozeer natuurliefhebbers die vinden dat paintball niet in het Poelbos thuishoort. ,,Het is jeugd die speelt. Mag best, maar hou het heel."