Paerehat durft het wél aan, alsnog afgeslankte optocht: ‘Alsof je naar een jeugdelftal kijkt terwijl je kaarten had voor Ajax’

Update 19.34 uur‘s-Heerenhoek - Terwijl Sas van Gent de optocht verplaatst, durft ‘s-Heerenhoek het wél aan. Paerehat gaat het feestje niet afblazen. Van uur tot uur houden ze het weerbericht in de gaten. Als blijkt dat de wind niet gaat liggen, besluit carnavalsvereniging De Koenkelpot op het laatste moment alsnog alle grote wagens te schrappen. ,,Het voelt alsof je naar een jeugdelftal kijkt, terwijl je kaarten had voor Ajax”, zegt toeschouwer Rinus.

Rijendik, zoals andere jaren, staat het op de Molendijk in ‘s-Heerenhoek niet. Toch is er ondanks de regen en stevige wind nog aardig wat volk op de been. ,,Alles zat tegen”, zegt een zichtbaar aangeslagen Ton Oosthoek, voorzitter van carnavalsstichting De Koenkelpot. ,,Denk je dat je alles hebt gehad, gaat het ook nog regenen. Een storm als deze hebben we niet eerder meegemaakt. Ik heb bewondering voor de toeschouwers en deelnemers.”

Het is een optocht in afgeslankte vorm. Zowel in parcours, als in deelnemers en tijd. Doen normaal ruim veertig groepen mee aan de optocht in Paerehat, is dat zondag met negentien krap de helft. ,,Het is een vreemd weekend”, zegt Oosthoek. ,,Nu lijkt de wind alsnog gaan liggen. Terwijl het een uur terug nog stormde. Toch hebben we het juiste besluit genomen.”

Overmacht

Eerder die dag zit Oosthoek met burgemeester Gerben Dijksterhuis rond de tafel. Valt het besluit dat de optocht ondanks de wind tóch doorgaat. In de wetenschap dat de wind halverwege de middag gaat liggen. En er een tijdelijk windgat ontstaat. ,,Als dan blijkt dat alles toch anders loopt, je water bij de wijn moet doen, dan doet dat pijn. Zeker voor de bouwers van de A-wagens.”

Langs de kant overheersen gemengde gevoelens. ,,Je kunt het nooit goed doen”, zegt Kees Witkam uit Goes. Het publiek mist de grote wagens die normaal voor het spektakel zorgen. ,,Het is niet anders”, zegt Peter Liplijn. Maar Rinus, die niet met zijn achternaam in de krant wil, baalt. ,,Natuurlijk is dit overmacht. Maar overmacht kun je op verschillende manieren oplossen. Had het verplaatst naar een zondag in maart.”

Op herkansing

Dat is wat andere dorpen in de Zak hebben gedaan. Zoals Kwadendamme en Lewedorp. Die trokken zaterdagochtend de stekker uit de optocht. In Lewedorp gaan ze zaterdag op herkansing. Kwadendamme wacht nog tot 11 april. Daar werd de herkansingsdatum lauwtjes ontvangen bij de bouwclubs. ,,Twee maanden gebouwd en dan dit”, zegt Gert van de Plasse van bouwclub De Puut’n.

Een nieuwe datum doet er voor Van de Plasse niet meer toe. ,,De optocht is het hoogtepunt van carnaval. Het moment waar je samen maanden naar toe werkt. Dat is er nu niet. Als je achteraf terugkijkt had het zaterdagmiddag best gegaan.” Dat er op zondag wél groen licht werd gegeven, daar werden wel de nodige vraagtekens bij gesteld. Zoals door bouwclub De Ofdwalers uit Ovezande.

,,Wij durfden het gewoon niet aan met deze wind”, zegt Edwin Rijk. ,,Wel fijn dat we nu niet zelf de knoop moesten doorhakken.” De grafstemming is van korte duur. Als de tap open gaat en het bier rijkelijk vloeit, volgt de feeststemming even later vanzelf. ,,Gewoon een biertje extra, dan zijn we het straks vergeten”, zegt carnavalsvierder Marc Hofkamp.

