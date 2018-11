Pa brak de auto open, kind stond op de uitkijk: het verbijsterende verhaal over een inbrekersfamilie

Revolutie kleurt Zeeuwse schoolplei­nen groen

15:40 GOES - Zeeuwse basisschoolpleinen moeten groene leer- en speelplaatsen worden. Dat is het doel van de ‘Groene Revolutie’ waar IVN zich samen met de GGD Zeeland en HZ voor inzet. In Nisse is al zo'n schoolplein; vanaf 2019 moeten de andere tweehonderd volgen.