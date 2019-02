Owen (15) uit Goes timmert aan de weg als acteur: Ik moest zelfs leren stotteren

De drang om te acteren zat er op jonge leeftijd al in bij de Goesenaar. Als er op de basisschool een uitvoering was, had hij meestal een grote rol. Later sloot hij zich aan bij de Jeugdtheaterschool Zeeland. ,,Zonder dat mijn ouders het wisten, heb ik me op een gegeven moment ingeschreven bij een castingbureau’’, vertelt Owen. ,,Een tijdje later werd in plots gevraagd om auditie te doen voor de tv-serie De Kameleon.’’