Ovet nodigt FNV uit voor overleg

Twee gewonden bij ongeval op A58 bij Goes

12:23 GOES - Bij knooppunt De Poel bij Goes is donderdagochtend net na negen uur een ongeluk gebeurd, waarbij een vrachtwagen en drie auto's betrokken waren. Twee mensen raakten gewond. De rechterrijstrook van de A58 was in de richting van Bergen op Zoom afgesloten, waardoor een flinke file ontstond.