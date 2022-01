Overvaller Lidl in Goes opgepakt in Middelburg

Eens een zeeuw Stefan Dijkers verliet Philippine en woont nu in Dubai: ‘Alles moet hier het grootste ter wereld zijn’

Je kan hem een wereldreiziger noemen: hij woonde al in het Spaanse Cartagena, in Londen, Parijs, Bonaire en inmiddels in Dubai. Toch blijft Stefan Dijkers (51) een echte Zeeuws-Vlaming. ,,De mosselen smaken nog altijd het lekkerste in Philippine.”

