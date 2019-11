Overval Hrieps: politie zoekt informatie over oude, achtergelaten sporttas

GRIJPSKERKE - De politie heeft een foto verspreid van een sporttas die in mei bij de brute overval op festival Hrieps is achtergelaten bij de woning van het slachtoffer in Grijpskerke. Het gaat om een tas van sporthuis Maartense in Middelburg, een winkel die inmiddels al lang niet meer bestaat.

De politie zoekt mensen die informatie hebben over de tas. Drie gemaskerde mannen overvielen op 12 mei dit jaar de bewoonster van het huis in de Keizerstraat, waar de dagopbrengst van het festival naartoe was gebracht. De overvallers vluchtten met een groot geldbedrag in een auto. De politie vermoedt dat ze de sporttas hadden meegenomen om de buit te vervoeren, maar hem uiteindelijk achterlieten. De tas - met een ritssluiting, twee handgrepen en een schouderhengsel - is op sporen onderzocht bij het Nederland Forensisch Instituut (NFI).

Sporthuis Maartense was in de jaren negentig jarenlang gevestigd in de Lange Noordstraat in Middelburg. De winkel was sponsor van verschillende sportclubs op Walcheren. In het begin van deze eeuw sloot de winkel.