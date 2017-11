Overname provider CIF biedt Delta groeikansen

EQT kocht in maart voor 488 miljoen euro de consumententak van Delta, die onder dezelfde naam is doorgegaan. De Zweedse investeringsmaatschappij blijft kooplustig. Vrijdag deelde ze de overname van de CIF Holding mee. Daaronder vallen het netwerkbedrijf CIF en de provider CAIW. De twee bedrijven zijn nu eigendom van een investeringsfonds van de Rabobank dat een beleggingsduur van tien jaar hanteert. Het einde van die periode is in zicht. Hoeveel EQT neertelt voor beide bedrijven is niet naar buiten gebracht.

Buitengebieden

CIF is een netwerkbedrijf dat breedbandinternet naar 350.000 adressen brengt, niet alleen in de Randstad maar met name in de buitengebieden. Op het netwerk van CIF zijn dertien verschillende providers actief. CAIW levert televisie, telefonie en internetdiensten aan ruim 200.000 klanten, met name in Zuid-Holland en Twente.

EQT brengt beide bedrijven onder in Delta-holding. Algemeen directeur Marco Visser van Delta wordt de nieuwe baas van CIF/CAIW. Volgens Visser biedt dat zowel Delta als de nieuwkomers kansen om te groeien. ,,Binnen Zeeland investeren we flink in ons netwerk en komen we binnenkort met nieuwe producten op de markt. Samenwerking met Caiway stelt ons straks in staat ook buiten Zeeland onze marktpositie te versterken.”

Toezichthouder