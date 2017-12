Overnachten voor de winkel: 'Die kruikjes waren echt de redding'

'Buiten begint bij Bever', is de slogan van de buitensportzaak. Toepasselijk is-ie wel, gezien de officiële openingsstunt van de nieuwe vestiging in Middelburg. De eerste tien klanten krijgen zaterdag een GoPro camera. De eerste is gratis, daarna betaalt elke klant een tientje meer. Maar ja, om kans te maken moet je al vroeg voor de deur gaan liggen. Buiten.

Kim Himpens, Micha Platte en Julius en Dante Brom, vier Walchenaren tussen de 18 en 24 jaar - sloegen donderdag om 13 uur al hun bivak op voor de winkel in de Langeviele. Een camera zou goed van pas komen op hun reizen, en om - in het geval van Kim - filmpjes van zichzelf te kunnen maken die bij de muziek passen die ze maakt.

Koud!

Vrijdagochtend zitten ze er nog; de tenten zijn weer opgeruimd zodat het netjes blijft in de winkelstraat. En of het koud was! Maar de eerste nacht zijn de vier - die gezelschap kregen van Martijn Bervoets (25) uit Uden - goed doorgekomen. In de tenten ging het net. ,,En we hebben warme kruikjes gekregen van iemand. Dat was echt de redding'', bekent Micha Platte uit Middelburg.

Die iemand is Sjaantje Priester van de winkel Si-Sa-Soep, iets verderop in de straat. Sjaantje komt vrijdagochtend even kijken, krijgt een dikke knuffel en vraagt: ,,Zal ik ze nu alweer warm maken of zal ik wachten tot vanavond?'' Ze mag wachten.

Om 10.00 uur doet winkelmanager Sander Pronk de deuren van Bever open. ,,Goedemorgen. Hoe gaat het?'' Het antwoord kent hij eigenlijk al. ,,Ik ben vannacht in de winkel gebleven en heb regelmatig gekeken of het nog goed ging. Het is hun keuze om met deze kou voor de deur te gaan liggen, maar het is ook onze actie en we voelen wel degelijk een verantwoordelijkheid.''

Pizza's

Daarom heeft hij donderdagavond pizza's en vrijdagochtend een ontbijtje geserveerd. En het vijftal mag ook nog even in de winkel een warme douche nemen. ,,Maar je mag maar tien minuten uit de rij, dus je moet wel snel zijn'', waarschuwt hij.

En dat is ook het laatste wat hij nog doet; vanaf dan staan ze er echt alleen voor. Tot zaterdagochtend 9 uur.