Overlijden Elizabeth ontroert Britse Zeeuwen: ‘Alsof mijn eigen oma is overleden’

Je hoefde als Brit geen monarchist te zijn om van Queen Elizabeth te houden alsof het je eigen oma was. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer als je in het buitenland woont, zoals Michelle Schrier en Lindsey Dursun in Vlissingen.

Onder de Jacobskerk in Vlissingen staan drie oude pandjes. Twee ervan zijn vanbuiten mintgroen geschilderd, en vanbinnen roze. Het staat er he-lemaal vol Royal Albert-serviesjes, waaruit je thee kan drinken met een etagère scones ernaast. High tea-tentje Tilly Rose is ultimately British.

Eigenaresse Michelle Schrier woonde tot haar vijftiende in Engeland. ,,In Worcester, zeg maar van de worcestersaus. Mijn vader werkte in Londen voor de Schelde. Hij was glaszetter van wolkenkrabbers, die de Schelde bouwde. Mijn vader wilde weg uit Londen en zijn collega’s in Vlissingen zeiden: kom een keer hierheen. Hij ging, en hij vond het geweldig hier. Even later zijn wij met de Olau gekomen en nooit meer weggegaan.”

The Crown heeft het respect laten groeien

De 15-jarige Michelle woonde voortaan in Nederland (,,Op een school waar je geen uniform aan hoefde! Waar ook jongens waren!”), maar werd wel Brits grootgebracht. Mét de Queen. ,,Zij is er gewoon altijd geweest. En of je nou voor of tegen het koningshuis was, mijn ouders mopperden ook wel eens over het vele belastinggeld dat ze kosten, nooit was iemand tegen Queen Elizabeth. Echt niemand.”

Michelle heeft het druk met haar zaak, ze houdt niet veel vrije tijd over. Maar toen The Crown uitkwam op Netflix, zat ze de eerste avond op het puntje van haar stoel. ,,En eigenlijk is door die serie mijn respect voor Elizabeth gegroeid. Wat zij allemaal wel niet heeft meegemaakt, al de harde beslissingen die zij heeft moeten nemen. Dan moet ze toch wel een echte powervrouw zijn geweest.”

Ineens ging het scherm op zwart

De afgelopen dagen volgde Michelle het nieuws uit Londen op de voet. ,,Donderdagavond, toen ik thuiskwam, zette ik gelijk BBC aan. Ik zag de presentator in het zwart gekleed, hij zei eigenlijk niet veel. Mijn jongste dochter zuchtte en zei: mam, dit kan nog dagen duren. Maar ineens ging het scherm op zwart. Toen kreeg ik een brok in mijn keel. Ik heb gelijk mijn moeder gebeld.”

Wat Michelle nog het meest ontroert, is de mensenmassa bij Buckingham Palace. Lyndsey Dursun van sushibar Ikigai, in dezelfde Vlissingse binnenstad, heeft dat ook. ,,Mijn man snapte er niks van, toen hij de beelden zag. Waarom doen ze dat, vroeg hij. Maar ik snap het. Sterker: ik ben al jaren niet in Londen geweest, soms vergeet ik gewoon dat ik Brits ben, maar deze week is alles anders. Als ik daar was, zou ik ook gaan.”

Hoe het nu met de hondjes moet

Lindsey schiet vol, al de tweede keer in een paar minuten tijd. ,,Het is gewoon so sad. Queenie, zoals wij haar altijd noemden, was gewoon zo lief. Wat sommige mensen ook zeggen, over racisme en kolonialisme. Ze gaf de mensen troost, wat ze zelf ook meemaakte in haar leven. We dachten dat ze nooit zou doodgaan.”

Weer zijn er tranen. ,,De avond van haar overlijden kreeg ik berichtjes van klanten, en van vrienden. Ze condoleerden me alsof het mijn oma was die was overleden. Maar zo voelt het dus ook. Ik heb ook gelijk mijn moeder gebeld en gevraagd hoe het nou met haar hondjes moet. Ja, alsof het mijn eigen oma was.”

En tja, dan is er nu King Charles. Meteen verandert Lyndsey van toon. ,,Begrijp me niet verkeerd, hij heeft heus goede dingen gedaan, maar nee, hij kan geen koning zijn. Als hij slim is en hij draagt de monarchie een warm hart toe, dan treedt hij zo snel mogelijk af en geeft hij de beurt aan William en Katherine. Dat is wat de mensen willen. Al zal er nooit meer een koningin zijn als Queenie.”

Quote We dachten dat ze nooit zou doodgaan Lyndsey Dursun