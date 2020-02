Overleg over het Zeeuwse verlanglijstje als vergoeding voor marinierskazerne

Nieuw boek stelt predikant Wim Jansen gerust: ‘Ik wil dit gezegd hebben’

16:18 Wim Jansen was al eens in het ‘Vlammend Paradijs’. Nu is hij er weer, in dat verdwenen gehucht bij Terneuzen. Hij tekent er zijn vader en zichzelf in ‘O vader wij zijn samen geweest’. Jazeker, zijn nieuwe boek is belangrijk voor hem. Heel belangrijk. Wim Jansen: ,,Bij de voltooiing ervan had ik het gevoel: zo, dat heb ik in elk geval geschreven, want dit wil ik gezegd hebben.” Het stelt hem gerust: ,,Zeker als je weet dat een uiterst vervelende ziekte je bij de kladden heeft. Meneer K heeft zich op veel meer plekken uitgezaaid dan ik voor mogelijk hield.”