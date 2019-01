Overleden verzetsman Jaap Rus voelde zich nooit een held

Annetta werd aangeval­len door 4 ‘pitbulls’ in Zoutelande en rende de zee in: ‘Absurd dat ze los liepen’

19:36 VLISSINGEN - Annetta Poppe heeft woensdagmiddag aangifte gedaan van een bijtincident met vier pitbullachtige honden op het strand van Zoutelande. De inwoonster van de gemeente Veere raakte maandagmiddag gewond, net als haar hond Mischa, na een aanval van vier levensgevaarlijke honden. In de aangifte, die in handen is van de PZC, staat te lezen dat Mischa met de andere honden wilde spelen door op het strand te gaan liggen.