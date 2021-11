Overheid wil in gesprek met ongevaccineerden in Reimerswaal en Tholen

De vaccinatiegraad van 60 procent (Reimerswaal) en Tholen (68) moet omhoog, vindt de overheid. Zij behoren tot de dertig gemeenten met het laagste aantal gevaccineerden in Nederland. ,,We willen in gesprek met de twijfelaars.” Keuzes hebben consequenties voor anderen, benadrukte minister De Jonge. Daarom wordt ‘alles op alles’ gezet om deze niet-gevaccineerden te bereiken. Daarbij wordt samengewerkt met een aantal kerken en geloofsgemeenschappen om desinformatie te bestrijden. ,,We hopen dat mensen zich toch nog eens laten informeren en willen hen aanmoedigen om hun twijfels te uiten en met een arts te bespreken. Hopelijk willen ze nog eens nadenken over vaccinatie”, laat woordvoerder Rinske Wieman weten.

De campagnes van de overheid via radio, televisie en sociale media over basisregels, coronatoegangsbewijs en vaccineren worden met ingang van dit weekeind geïntensiveerd. Specifieke doelgroepen krijgen informatie opnieuw aangeboden. Er is speciale aandacht voor de dertig gemeenten met de laagste vaccinatiegraad. De GGD gaat daar de wijken in. Deur tot deur, maar ook in bedrijfjes, bij buurthuizen en opleidingen wordt geprobeerd twijfelaars over de streep te trekken. De GGD zoekt samenwerking met huisartsen. Zo geven in Staphorst huisartsen informatie over vaccinatie en wordt in Urk mogelijk gemaakt dat huisartsen vaccineren.