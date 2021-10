Overheden: milieu-informatie meer stroomlijnen

MIDDELBURG - Overheidsinstanties in Vlaanderen en Nederland willen de informatie over milieu beter met elkaar delen. Dat moet voorkomen dat documenten als milieurapportages tussen instanties blijven hangen.

Voorbeeld hiervan is een adviesaanvraag van de provincie Antwerpen over chemiebedrijf 3M. Die kreeg de provincie Zeeland wel in de brievenbus, maar Rijkswaterstaat niet. Omdat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit in de Westerschelde, bereikte zodoende belangrijke informatie over PFAS-lozingen door 3M deze dienst niet.

,,Dit gaan we beter doen”, beloofde dagelijks provinciebestuurder Dick van der Velde woensdagavond bij aanvang van een informatieavond over PFAS voor Provinciale Staten.

Als het om PFAS in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen gaat zijn meerdere instantie verantwoordelijk. Rijkswaterstaat voor de waterkwaliteit, baggeren en de directe lozingen, de provincie voor lucht en lozingen via het riool, het RIVM voor de volksgezondheid en de NVWA voor voedselveiligheid. Aan de andere kant van de grens verleent het provinciaal bestuur de vergunningen. In het geval van 3M is dat de provincie Antwerpen. De controle en handhaving is dan weer in handen van de Vlaamse overheid.

Volgens Van der Velde ontving de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) namens provincie Zeeland tussen 2019 en medio dit jaar ongeveer 400 vergunningaanvragen, vergunningen en MER-rapportages vanuit Vlaanderen. ,,We verkeerden in de veronderstelling dat Rijkswaterstaat alle documenten ook ontving, maar dit blijkt niet bij alle aanvragen het geval. De informatiestroom moeten we dus beter gaan inrichten.”