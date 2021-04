Overgebleven vaccin liever naar medewerkers prikstraat dan weggooien

Er waren met Pasen toch best veel toeristen in Zeeland maar: ‘Waar zijn al die mensen dan?'

5 april VEERE - Waardeloos, zegt Wybren Tuinstra van meubelzaak Jysk over de toeloop op tweede Paasdag. Traditioneel is dat dé dag om een meubelzaak te bezoeken, maar volgens hem is het aantal auto's op de parkeerplaats van de Mortiereboulevard vergelijkbaar met een doordeweekse dag in coronatijd. ,,We hebben niet veel te doen."