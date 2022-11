Overdekte ijsbaan in Zeeland: ‘Het is geen utopie meer’

In Goes moet een groot complex komen met veel meer dan alleen een 400-meterbaan, benadrukt Provoost, projectleider van Schaatshal Zeeland. ,,Alleen een schaatsbaan die maar een deel van het jaar open is, dat is financieel niet haalbaar. Dat hebben we geleerd van eerdere pogingen.” En met die les in het achterhoofd heeft hij een plan ontwikkeld.