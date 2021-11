‘Overdek parkeerterreinen met zonnepanelen’, ruim 3000 locaties in Zeeland in beeld

update Verdachten drugslab Westdorpe voor de rechter: ‘We kwamen om schoon te maken’

BREDA - Klussers en schoonmakers. Zo omschrijven ze zichzelf, de mannen die vorig jaar werden opgepakt in een drugslaboratorium in Westdorpe. Ze waren er niet om crystal meth te produceren, zeiden ze dinsdag in de rechtbank van Breda.

9 november