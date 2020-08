Over drie jaar staat er een groene waterstoffabriek in Vlissingen-oost

Hij noemt de nieuwe fabriek, waarvoor bijna 28.000 vierkante meter beschikbaar is, relatief kleinschalig. Er wordt begonnen met een elektrolyse-eenheid van 25 megawatt. Die kan jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3600 ton) groene waterstof produceren. Dat is waterstof die wordt gemaakt met duurzame energie, in dit geval van windmolens op zee. De fabriek kan worden verviervoudigd tot 100 MW met een potentiële productie van 14.400 ton groene waterstof per jaar. De investering bedraagt in de eerste fase 35 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen tot meer dan 100 miljoen euro.