Over de dijk

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT Eenvoudige lunch

8:00 De vakantie zit erop. De kinderen mogen in deze regio weer naar school en ook ik ga deze week weer aan de slag. Het luie leven is voorbij. Nou ja lui... Mijn dochter had hier voor dit weekend een feestje bedacht voor haar 22ste verjaardag. Ze ging iedereen zelf uitnodigen en had ook al een plan voor het eten: een eenvoudige Indische lunch. Onze tijd in Den Haag met al het Indische daar heeft zijn sporen achtergelaten. Ik ben net terug uit Kreta als we elkaar via de telefoon weer spreken.