Over acht jaar staat de brug bij Sluiskil 15 uur per dag open

TERNEUZEN - In 2028 moet het goederenspoor aan de westkant van het Kanaal Gent-Terneuzen zijn doorgetrokken naar Zelzate. Door toename van het scheepvaartverkeer staat volgens de prognoses de brug bij Sluiskil dan 15 uur per dag open. Dat legt de huidige treinverbinding nagenoeg lam, met het risico dat bedrijven hun goederen niet op tijd bij de klant krijgen.

Het gaat maar om acht kilometer goederenspoor, van de Axelse Vlakte naar Zelzate. Een ontbrekend, maar belangrijk schakeltje in het spoornetwerk van North Sea Port. Er ligt al een goederenspoornet in de Kanaalzone. Aan de westkant van het Kanaal Gent-Terneuzen reikt dat tot in Zelzate. De wat North Sea Port ‘missing link’ noemt, ligt aan de oostzijde. Nu moeten de treinen naar Zelzate vanaf de Axelse Vlakte terug naar Terneuzen, over de brug en daarna naar Zelzate. Een onhandige, tijdrovende en bij uitval van de brug kwetsbare verbinding.

Zeesluis

Met de tweede zeesluis die bij Terneuzen in aanbouw, zal het scheepvaartverkeer dermate toenemen dat de brug bij Sluiskil vanaf 2028 meer open dan dicht staat. Die brug blokkeert dan een groot deel van de dag de huidige treinverbinding. Bedrijven zoals Outokumpu (staal), Vlaeynatie (suiker), Yara (kunstmest) en Oiltanking schreeuwen dan ook om aanleg van de laatste acht kilometer spoor aan de oostkant van het kanaal. Als dat er niet komt, remt dat hun groei.

Veza-bocht

Momenteel loopt een studie naar verbetering van de spoorinfrastructuur in het grensoverschrijdende havengebied. Het driejarige onderzoek kost 1,3 miljoen euro. Naast de Europese Unie dragen het havenbedrijf, de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeente Terneuzen bij. Volgens algemeen directeur Jan Lagasse van North Seaport steunen overheden en bedrijven aan beide zijden van de grens de spoorstrategie. Dat geldt zowel voor de Axelse Vlakte als de Veza-bocht, een aftakking van het goederenspoor naar de haven van Antwerpen. De Veza-bocht staat hoger in de planningslijsten dan de Axelse Vlakte, terwijl aanleg van de laatste urgenter is. Lagasse wil in november samen met de provincie de spoorverbinding naar Zelzate op de investeringsplanning voor infrastructuur van het Rijk zien te krijgen.

Rijn-Alpen corridor