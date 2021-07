Over 200 jaar huilen Zeeuwen nog met Corrie mee: ‘Zo verdwijnt Klaas, na ruim 55 jaar, uit mijn leven’





videoMIDDELBURG - Eén ding is zeker: over tweehonderd jaar lezen ze met tranen in hun ogen het ontroerende verhaal van Corrie. En wat Gijs heeft geschreven, komt ook hard aan. Al heb je kans dat ze wel even moeten opzoeken wat ‘irritant’ betekent. Maar hoe ze dan ook praten of leven, ze krijgen wel een idee wat doodnormale Zeeuwen meemaakten in de coronacrisis.