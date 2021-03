Oudste Zeeuw wordt 108; Aaltje is nog zo fit als een hoentje

Eigen Zeeuwse corona-aan­pak voorlopig niet aan de orde

30 maart TERNEUZEN - Het kabinet is onverbiddelijk. Zeker tot half april kunnen regio’s of gemeenten niet op eigen houtje terrassen openstellen, ook al zouden burgemeesters dat nog zo graag willen. Met de paasdagen in het vooruitzicht zit er voor de toeristische gemeenten in Zeeland niks anders op dan de drukte zoveel mogelijk in goede banen te leiden.