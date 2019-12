Oudjaarsdag in Zeeland verloopt rustig; hier en daar een brandje

Update: 21.00 uurVLISSINGEN - De laatste dag van 2019 verloopt in Zeeland tot nu toe redelijk rustig. Wel kreeg de brandweer in de loop van de middag al met enige regelmaat meldingen van buitenbrandjes.

Bij de Molenweg in Arnemuiden moest de brandweer er rond half vier ‘s middags aan te pas komen voor in brand gestoken autobanden. Veel mensen kwamen daar een kijkje nemen. Eerder waren er ook al meldingen van buitenbrandjes geweest in de Prinses Wilhelminastraat in Baarland, het Stationsplein in Arnemuiden en Rietveld in Oosterland.

Bij de Roerstraat in Oost-Souburg bluste de brandweer een brand in een ondergrondse container voor restafval. Het vuur was rond 14.40 uur ontdekt. De brandweer van de post Stromenweg in Middelburg liet de container vol water lopen en bluste zo de brand.

Volledig scherm Bij Arnemuiden werden autobanden in brand gestoken. © Timo van de Kasteele

Later op de middag was het opnieuw raak. Een omwonende belde rond 16.55 uur de brandweer toen er rook uit een ondergrondse afvalcontainer aan de Kromwegesingel kwam. De vrijwillige brandweer van Oost-Souburg heeft de container vol water laten lopen.

Volledig scherm In Oost-Souburg bluste de brandweer het vuur in een container voor restafval. © HV Zeeland Ook in Serooskerke werd brand gesticht in een container. Dat gebeurde aan de Zandput. Nadat het vuur uit was, snelden de brandweerlieden zich naar een coniferenbrand in Oostkapelle. Dat vuur bleek echter met de tuinslang al geblust.

Kort na drie uur in de middag meldde de Veiligheidsregio een brand onder het dak van een woning aan het Wilgenplantsoen in Terneuzen. De bewoners stonden inmiddels buiten.

Volledig scherm De brandweer is bezig met het dak. © HV Zeeland