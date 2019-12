Oudjaarsdag in Zeeland; brandjes in vuilcontainers en zeiljacht in Breskens raakt zwaar beschadigd

Update: 22.45 uurVLISSINGEN - De laatste dag van 2019 verloopt in Zeeland tot nu toe redelijk rustig. Wel kreeg de brandweer in de loop van de middag al met enige regelmaat meldingen van buitenbrandjes, met name in ondergrondse vuilcontainers.

Een zeiljacht raakte op de Kaai van Breskens zwaar beschadigd nadat het in brand stond, mogelijk door vuurwerk. Zo meldt een wijkagent op Twitter. De brand is geblust door de brandweer van Breskens met hulp van een hoogwerker van de brandweer in Oostburg.

Vandaag woedden diverse brandjes in ondergrondse containers voor restafval. Vanavond was het raak in de Leeghwaterstraat in Vlissingen. s’ Middags gebeurde dat ook al twee keer in Oost-Souburg. In de Roerstraat en aan de Kromwegesingel. Ook in Serooskerke werd brand gesticht in een vuilcontainer. Dat gebeurde aan de Zandput. Door de containers vol te laten lopen met water konden de brandjes eenvoudig worden geblust.

Bij de Molenweg in Arnemuiden moest de brandweer er rond 15.30 uur aan te pas komen voor in brand gestoken autobanden. Veel mensen kwamen daar een kijkje nemen. Eerder waren er ook al meldingen van buitenbrandjes geweest in de Prinses Wilhelminastraat in Baarland, het Stationsplein in Arnemuiden en Rietveld in Oosterland.

Volledig scherm Autobanden zorgen voor dikke zwarte rook in Arnemuiden. © Rens Marijs.

Volledig scherm In Oost-Souburg bluste de brandweer het vuur in een container voor restafval. © HV Zeeland Volledig scherm Bij Arnemuiden werden autobanden in brand gestoken. © Timo van de Kasteele

De brandweer van Breskens moest vanmiddag rond 16.00 uur uitrukken voor een buitenbrand in de haven van Breskens. Met één straal hoge druk was de brand snel geblust. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend.

Kort na drie uur in de middag meldde de Veiligheidsregio een brand onder het dak van een woning aan het Wilgenplantsoen in Terneuzen. De bewoners stonden inmiddels buiten.

Volledig scherm De brandweer is bezig met het dak. © HV Zeeland