Ouders woedend op vervoer van Arduin: 'Ik ben me wezenloos geschrokken'

De paniek sloeg gistermiddag even flink toe bij Manuela Maas uit Domburg. Want waar was haar zoon Tristan (18)? Hij zou rond half vier thuisgebracht worden vanaf zijn dagbesteding in Middelburg, maar om vier uur was er nóg geen bus. En om half vijf ook niet. En toen Maas de chauffeur van de bus belde, bleek Tristan helemaal niet in de bus te zitten, waar hij altijd in zit. ,,Ik ben me wezenloos geschrokken."

Pas een paar telefoontjes later bleek dat Tristan op een andere bus gezet was. Om vijf uur was hij thuis. Wéér te laat, zoals al zo vaak de laatste weken. Maandag was hij ’s middags ook al bijna twee uur onderweg.

Quote Dit is zó slecht voor die kinderen. Arduin zou ze juist moeten beschermen Manuela Maas uit Domburg Maas is laaiend over het nieuwe vervoerssysteem van Arduin. Tristan, die een verstandelijke beperking heeft, is helemaal van slag. ,,Tegen een gewoon kind kun je zeggen: ‘het is nu even een rommeltje, maar het komt wel goed’. Dat kan niet met iemand die deze beperkingen heeft. Tristan heeft een vast ritme, dat afgestemd is op de bus. Hij staat ’s ochtends om half zeven op en heeft om acht uur zijn jas aan. Als de bus niet komt, dan wordt hij nerveuzer en nerveuzer. Hij loopt steeds naar het raam en ik moet hem ondertussen bezig zien te houden. Sinds de vervoersproblemen vertoont hij meer dwangmatige reacties, en wordt hij elke nacht twee of drie keer wakker. En hij is niet de enige die er last van heeft. Het maakt me zó verschrikkelijk boos. Dit is zó slecht voor die kinderen. Arduin zou ze juist moeten beschermen.”

Maas nam het heft in eigen hand. Ze regelde dat haar zoon een paar keer per week door een kennis gebracht en gehaald wordt. ,,Ik blijf niet wachten totdat Arduin denkt het vervoer te kunnen regelen.”

Drie uur langer onderweg

De 41-jarige zoon van Constance Koole-Floresse uit Middelburg is elke dag drie uur langer onderweg dan voorheen, terwijl zijn huis en dagbesteding allebei in Goes zijn. ,,Hij wordt ’s morgens om acht uur opgehaald en is pas om zes uur ’s avonds thuis. Bovendien ziet hij elke dag een andere chauffeur: dat is hij niet gewend. Hij krijgt veel te veel prikkels. Dat maakt hem doodmoe, opgefokt en druk.”

Haar 44-jarige dochter, ook cliënt van Arduin, moet vervoerd worden van Westkapelle naar Vlissingen. Ze wordt door een begeleider uit de woning naar de dagbesteding gebracht, omdat het vervoer misliep. ,,Ze is al drie weken van slag. Ze kan geen moment meer alleen zijn, terwijl het daarvoor juist zo goed met haar ging.” De oplossing die nu bedacht is, is een tijdelijke. ,,De begeleider die haar brengt is telkens anderhalf uur weg van het huis waar ze woont, terwijl daar nog andere cliënten wonen. Dat kan niet zo blijven.”

'Tranen in de ogen'

De Vlissingse Priscilla Jongepier kon dinsdag weer niet naar het Atelier in Middelburg, omdat de bus van Arduin haar niet ophaalde. Haar vader René Jacobs moest haar alleen thuis achterlaten, omdat hij een eigen zaak heeft. En dat terwijl Priscilla niet zelf naar het toilet kan. ,,Toen ik wegliep zag ik haar met tranen in de ogen achter het raam zitten. Ze was verdrietig omdat ze niet alleen wil zijn en zó graag wil werken.”