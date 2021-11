Ouders mogen niet meer langs de lijn naar hun sportende kinderen kijken (tenzij ze een taart bakken)

Woningen Schelde­straat in Vlissingen enige tijd ontruimd na vondst verdacht voorwerp, geen sprake van explosief

VLISSINGEN - Bewoners van een aantal woningen in de Scheldestraat in Vlissingen moesten donderdagavond enige tijd hun huis uit na de vondst van een verdacht pakketje. De straat werd afgesloten voor al het verkeer en er was veel politie op de been.

