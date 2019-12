Ouderen in Goes: ‘Schaf contant betalen in de regiotaxi niet af’

GOES - Een ritje contant afrekenen in de regiotaxi is er vanaf 1 januari niet meer bij voor senioren. Ouderenbonden in Goes zeggen dat ze blijven strijden tegen deze verandering, maar het lijkt erop dat ze gaan verliezen.

Nieuwe klanten van de regiotaxi kunnen sinds 1 april al niet meer contant afrekenen bij de chauffeur, maar vanaf januari moeten ook de bestaande klanten eraan geloven. In het nieuwe systeem moeten gebruikers een digitale portemonnee aanmaken, waar ze steeds geld op kunnen storten. Met een aan die portemonnee gekoppeld pasje kunnen ze vervolgens betalen in de taxibus. ,,Veel ouderen zien dat helemaal niet zitten of kunnen dat simpelweg niet’’, zegt Theo Snel van het Bondenberaad Groot Goes, een overkoepelend orgaan van ouderenbonden. ,,En niet iedereen heeft een netwerk van mensen aan wie ze hulp kunnen vragen.’’

Veiligheid

Het SWVO (verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo-vervoer op de Bevelanden, Tholen en Schouwen-Duiveland) heeft het besluit om contante betaling af te schaffen samen met de gemeenten in de betreffende gebieden genomen. Het zou veiliger zijn voor de chauffeur om geen geld meer op zak te hebben. Bovendien scheelt het tijd als een klant alleen nog maar even zijn of haar pasje hoeft te laten zien. Het SWVO zegt dat ouderen die echt niet overweg kunnen met de nieuwe werkwijze ondersteuning krijgen, zodat niemand zonder vervoer komt te zitten.

Bovendien is nu een extra, eenvoudige optie bedacht waarbij ouderen enkel een formulier hoeven in te vullen waarmee ze de regiotaxi machtigen een digitale portemonnee aan te maken. Ze geven daarbij aan tot welk bedrag deze steeds mag worden aangevuld. Dat werkt als een soort automatische incasso. ,,We denken dat dit al een flinke verbetering is”, zegt Snel namens de ouderenbonden in Goes. ,,Toch blijven wij van mening dat ouderen die het nieuwe systeem echt niet zien zitten, met contant geld moet kunnen betalen. Daar maken we ons hard voor.’’

