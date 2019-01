Ouderen hebben baat bij telefooncirkel: Het maakt de dag een stukje beter

,,In Wolphaartsdijk zijn steeds meer oudere mensen die alleen wonen. We proberen met de telefooncirkel de eenzaamheid te doorbreken”, zegt vrijwilligster Ineke Meulenberg van de Vereniging Wolphaartsdijk. Samen met andere vrijwilligers nam ze onlangs het initiatief om deze maand in het dorp een telefooncirkel op te zetten. Tot nu toe zijn er twee aanmeldingen, de vrijwilligers hopen op meer animo. ,,We willen voorkomen dat mensen die ziek of gevallen zijn, lang alleen in hun huis liggen. Daarnaast hopen we dat er meer contact ontstaat tussen de deelnemers. Als de één vertelt dat-ie naar de soos gaat, dan activeert dat een ander misschien om mee te gaan.”