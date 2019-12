Oudejaarstrekking laat je vreemde dingen doen: praten tegen je lot, of erop laten spuwen

Vader abt en zijn zusters vieren kerst in Vlissingen met gemengde gevoelens

25 december VLISSINGEN - De kans is groot dat het kerkschip Elia II ook na Nieuwjaar nog enige tijd in de Eerste Binnenhaven van Vlissingen ligt. Abt Abibos en zijn zusters overleggen met de gemeente over een langer verblijf.