Oude PSD-veerboot Koningin Emma staat te koop: wie redt haar van de sloop?

De Koningin Emma, gebouwd in 1933, is het oudst nog varende schip dat op de Scheldewerf in Vlissingen gebouwd is, weet Arjan van Gelder uit Vlissingen. Hij hoopt vurig dat de veerboot nog een aantal jaren blijft varen. Van Gelder is één van de vier vrijwilligers van PSDnet.nl: op deze website worden herinneringen aan de Provinciale Stoomboot Diensten levend gehouden. Ze volgen de voormalige veerboten van de PSD op de voet.

‘De Emma had belangrijke functies in de Zeeuwse geschiedenis’

De Koningin Emma voer in 1965 voor het laatst voor de PSD: tussen Kats en Zierikzee. ,,Het schip werd de laatste jaren gebruikt als sportvissersboot, hoofdzakelijk voor makreelvissen op de Noordzee”, zegt Van Gelder. ,,Ze werd ook gebruikt voor sinterklaasintochten en asverstrooiingen. Maar de eigenaren kunnen de boot niet meer rendabel exploiteren.”

De Emma is een bijzonder schip, zegt Van Gelder. ,,Ze heeft belangrijke functies gehad op verschillende momenten in de Zeeuwse geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog fungeerde ze als mijnenlegger: het is één van de twee schepen die onbeschadigd de oorlog zijn doorgekomen. Tijdens de Watersnoodramp zijn er veel evacués naar Dordrecht vervoerd met het schip. En ze is ook werkzaam geweest tijdens de bouw van de Deltawerken.”

Museum, restaurant of bed & breakfast

Van Gelder hoopt dat het schip terugkomt naar Zeeland. ,,Er zijn maar een paar kleine reparaties nodig. Het mooiste zou zijn als het schip blijft varen. Lukt dat niet, dan kan het misschien een functie krijgen als museum. Toen de PSD in 2003 verdween, zijn alle herinneringen in recordtempo afgebroken. Dit stukje Zeeuwse historie werd niet belangrijk geacht. Wij willen het zichtbaar maken. We willen in Breskens een kleinschalig museum realiseren. Het zou mooi zijn, als daar ook een PSD-boot bij komt. Mocht dat niet lukken, dan kan het misschien een horeca-functie krijgen, of ingericht worden als bed & breakfast. Maar de tijd zit tegen: veel horeca-ondernemers gaan nu niet investeren. Als er geen koper komt, dan ben ik bang dat het schip als oud ijzer naar de sloop gaat.” De vraagprijs van de Koningin Emma is 100.000 euro.

Nog zes schepen van de PSD zijn over. De drie jongste dubbeldekkers zijn in Italië. De Prins Johan Friso (uit 1997) vaart ‘s zomers tussen Elba en het Italiaanse vasteland en de Koningin Beatrix (1993) op Sicilië. De Prinses Juliana (1986) ligt al langere tijd stil. De Oosterschelde is omgebouwd tot restaurant in Zwolle, en de Zuidvliet is een museumschip in Zierikzee. De laatste enkeldeksveerboot, de Prinses Margriet, werd in 2018 in Indonesië gesloopt.