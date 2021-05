Oude gondel van windmolen wordt testruimte voor nieuwe onderhoudstechniek

Eigenaar drugswo­ning in Zaamslag wil sluiting voorkomen, anders kunnen kopers het niet bezichti­gen

11:37 BREDA - De eigenaar van een woning in Zaamslag, waar in februari een hennepkwekerij met zeshonderd planten is gevonden, wil via de rechter voorkomen dat het huis voor drie maanden op slot gaat. Het onderkomen staat te koop en hij vreest dat het onverkoopbaar is als de makelaar geen mensen mag rondleiden.