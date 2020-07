Oude Franse oorlogsschepen naar hun laatste haven

Na 28 jaar op zee wacht voor een beroemd fregat van de Franse Marine, de Duguay-Trouin, de sloop. Ook valt het doek voor de Loire A615. Dit moederschip voor mijnenvegers is gebouwd in 1967 en ging in 2009 uit de vaart.

De Duguay-Trouin is gebouwd in 1971 voor anti-onderzeeër oorlogsvoering. Het schip (152 meter lang) is vernoemd naar de 17e-eeuwse kaper René Duguay-Trouin. Later is ze als golfbreker gebruikt in Lanveoc Poulmie. In 1999 is het schip uit de vaart genomen.