Oud werk van Surrender in een nieuw jasje

HEINKENSZAND - Hij is klaar: het nieuwe album van Surrender. Nou ja, nieuw... Het is de 2.0-versie van het debuutalbum Ôans Bin De Zeeuwen (1993). ,,Maar dan helemaal opnieuw opgenomen en met andere arrangementen", zegt Johan van de Swaluw, frontman van de boerenrockers.

De presentatie is zaterdag 11 mei bij Hrieps, het festival in Grijpskerke waarmee Surrender een nauwe band heeft. ,,Hrieps bestaat óók 25 jaar, dus dat is een mooi bruggetje", zegt Van de Swaluw. ,,Vorige week was de cd af. Dus toen zei ik: dan doen we de release ook daar.”

Ôans Bin De Zeeuwen geniet vooral bekendheid door de Zeeuwse klassieker Meriete. ,,Het publiek vroeg nog steeds naar die cd van 25 jaar terug en dus zijn we de studio ingedoken om de bevalling van Meriete nog eens dunnetjes over te doen. Terugluisterend naar de opnamen ontstond het idee om het hele eerste album opnieuw uit te brengen.”

Kritisch

Het opnameproces heeft wat langer geduurd dan verwacht, zegt Van de Swaluw. ,,We dachten eerst: we zetten het er even snel op, maar toen werden we weer per ongeluk kritisch en gingen we op alle slakken zout leggen. We wilden het toch een soort van perfect hebben.”

Het resultaat klinkt beduidend anders dan het origineel. ,,Het is 25 jaar later. De techniek en hoe je speelt: het is allemaal geëvolueerd. In die tijd waren we al blij als we allemaal tegelijk begonnen en tegelijk stopten. Nu hebben we echte arrangementen gemaakt en veel meer op zaken zoals timing gelet. Het gaat echt diep.”

Quote Iedereen die Meriete heet mag een gratis cd komen afhalen Johan van de Swaluw, Surrender

Het bleek ook onverwacht lastig om de nummers perfect te spelen. ,,Je denkt: dat gaat vanzelf, maar dan blijkt dat je aangeleerde foutjes hebt die je er heel moeilijk uit krijgt. Het is net als met autorijden: op een gegeven moment kijk je niet meer in de spiegel. Dat is toch de aard van het beestje.”

Bluesnummertje

Van de Swaluw is blij met het nieuwe jasje waarin het oude werk is gegoten. ,,Sommige nummers herken je totaal niet meer terug. Alleen de tekst is nog hetzelfde. En nummers die we nooit meer wilden spelen, werden ineens leuk. Zoals Arjean van Pier, dat bluesnummertje, dat vonden we eerst zo oubollig. Het is maar net hoe je erin zit en hoe het neergezet wordt.”

Op Hrieps zal het te horen zijn. ,,We gaan een complete oldskool set spelen, dus met alleen oude nummers. Dat hebben we al een aantal keren gedaan en de reacties waren heel leuk. En iedereen die Meriete heet - dames die als doopnaam Maria hebben rekenen we ook goed - en dat ook kan aantonen, mag een gratis cd komen afhalen bij onze merchandisestand!”