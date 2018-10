Oud-Vlissinger Soufyan Gnini in race om titel Holland's Next Top Model

Niet iedereen blij met verbod Stints

7:07 VLISSINGEN - Kinderopvangcentra in Zeeland die tot voor kort een stint gebruikten, vervoeren de kinderen nu weer zoals ze dat voorheen ook deden. De elektrische bolderkar is voorlopig in de ban gedaan: over het algemeen gebeurde dat al direct na het noodlottige ongeval in Oss op 20 september.