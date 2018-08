Oud-PZC-journalist Wout Bareman overleden

Zuurstok van Nieuw-Haamste­de zit even in de verpakking

12:25 NIEUW-HAAMSTEDE - Daar staat ie dan, helemaal ingepakt. Het is alsof de zuurstok terug in zijn verpakking is. Maar als het goed is, stralen zijn rood-witte strepen over een poosje weer als tevoren. De vuurtoren van Nieuw-Haamstede staat in de steigers voor onderhoud.