Oud-Middelburger Ben Sleeuwenhoek maakt kunstboeken van zijn archief

Column Klimaatpa­ra­dox

6:30 Ik heb vorige week een rondleiding gehad in een grot. Gewoon hier in Zeeland, zes meter onder het zeeniveau. Ik mocht een kijkje nemen in de doorlaat in de Grevelingendam, vlakbij Bruinisse. De Flakkeese Spuisluis is daar drooggelegd, omdat gewerkt wordt aan een testcentrum voor getijdencentrales. Ik wandelde dus door een betonnen gang, maar wel in een laagje modderwater, tussen vochtige wanden vol mosselschelpen.