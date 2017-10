Oud-inwoner Zierikzee doet mee aan Coffee Masters New York

Let op: lood in de grond!

13:44 VLISSINGEN - Op veel plekken in Zeeland zit een verhoogde concentratie lood in de grond. Lood is slecht voor de gezondheid; vooral bij jonge kinderen. Om te zien waar een verhoogde concentratie in de bodem zit, hebben de Zeeuwse overheden een online kaart gemaakt en geven ze tips om vergiftiging te voorkomen.