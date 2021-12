Oud en nieuw in een beeld: de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen vordert gestaag

Toeristen nog steeds welkom op Schou­wen-Duiveland; Maar het evenwicht wankelt

ZIERIKZEE - Het merendeel van de inwoners op Schouwen-Duiveland is blij met het toerisme. Maar met 54 procent is het verschil tussen het deel van de bevolking dat meer voor- dan nadelen ziet erg krap, realiseert de gemeente zich. En dus is het hoog tijd voor actie om te voorkomen dat die balans naar de negatieve kans doorslaat. ,,We willen niet dat de leefbaarheid in het gedrang komt”, aldus de gemeente.

22 december