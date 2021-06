Oud-burgemeester van Kapelle: Nut en noodzaak van een gemeente zijn niet meer uit te leggen

Ondanks lichte stijging besmettin­gen Zeeland toch risiconi­veau lager

23 juni GOES - Enkele clusters met besmettingen in het middelbaar onderwijs zijn volgens de GGD Zeeland de oorzaak dat de afgelopen week het aantal coronabesmettingen in Zeeland niet verder daalde. 164 mensen werden positief getest op corona, 10 meer dan in de voorafgaande week.